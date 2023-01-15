Крым накроет туманом 15 января из-за периферии антициклона

Скорость ветра в начале недели достигнет 12 метров в секунду. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В конце недели антициклон принесет в Крым туманы и легкое похолодание. Как рассказали синоптики регионального гидрометцентра, такую погоду принесет юго-западная периферия антициклона.

Следующая неделя начнется без существенных осадков. Так, ночью с 15 на 16 января в некоторых районах будут вероятны туманы и небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха в эти дни ожидается от -2 до +3 градусов Цельсия. На побережье градусник термометра будет показывать до +5 градусов ночью и +6 до +11 днем, а в северных и восточных районах Крыма до +5 градусов. Скорость ветра в начале недели достигнет 12 метров в секунду.

- Ветер в воскресенье северо-западный 7-12 м/с, в понедельник и вторник юго-восточный 8-13 м/с, местами – до 18 м/с. Температура воздуха в воскресенье: ночью -4…+1 градус, на южном побережье до +5, днем +1…+6, на ЮБК до +9 градусов, –отмечают синоптики.