Треть крымчан считают себя суеверными

Менее всего подвержены влиянию примет программисты Фото: Евгения ГУСЕВА

Постучать по дереву, плюнуть через плечо и держаться подальше от черных кошек во дворе. Все эти действия часто крутятся в голове у тех, кто считает себя суеверным человеком. По данным портала «SuperJob», в Крыму каждый третий относит себя к этому числу.

Так, исходя из данных опроса, около 34% жителей полуострова считают себя суеверными, 40% - отрицают наличие такого качества в себе.

Самыми суеверными могут назвать себя медицинские работники, водители, менеджеры из туристической сферы, продавцы и квалифицированные сотрудники. Менее всего подвержены влиянию примет программисты, маркетологи и аналитики. Их процент суеверности составляет от 14 до 16%.