Коронавирус зафиксировали у 27 человек в Крыму

Еще в субботу по всему полуострову выявили 21 случай заболевания вирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Крыму, по данным регионального Министерства здравоохранения, за последние сутки зарегистрировали 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в ведомстве республики.

- За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, количество выздоровевших за сутки составляет 11 человек, - отмечают в пресс-службе.

Смертей из-за тяжелой формы коронавируса, по состоянию на утро 15 января, зарегистрировано не было.

Напомним, еще в субботу по всему полуострову выявили 21 случай заболевания вирусом.