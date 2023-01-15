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НовостиОбщество15 января 2023 8:35

Коронавирус зафиксировали у 27 человек в Крыму

6 человек пришлось госпитализировать
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Еще в субботу по всему полуострову выявили 21 случай заболевания вирусом.

Еще в субботу по всему полуострову выявили 21 случай заболевания вирусом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Крыму, по данным регионального Министерства здравоохранения, за последние сутки зарегистрировали 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в ведомстве республики.

- За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, количество выздоровевших за сутки составляет 11 человек, - отмечают в пресс-службе.

Смертей из-за тяжелой формы коронавируса, по состоянию на утро 15 января, зарегистрировано не было.

Напомним, еще в субботу по всему полуострову выявили 21 случай заболевания вирусом.