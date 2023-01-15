Автодорожную часть Крымского моста закроют 17 января из-за ремонтных работ

Фото: Инфоцентр "Крымского моста"

Автодорожную часть Крымского моста полностью закроют 17 января из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. Как сообщили в Минтрансе РФ, дорога будет закрыта на период с 13:00 до 18:00 по московскому времени.

В ведомстве также попросили водителей, которые планировали свои поездки в это время, выезжать заблаговременно и следить за обновляющейся информацией.

Напомним, днем ранее в Минтрансе сообщали, что Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, однако из-за погодных условий и сильного тумана видимость была ограничена. 14 января на востоке полуострова был северо-восточный, северный ветер 6-11 м/с, без осадков. Всего паромы выполнили 1520 рейсов и перевезли около 46,6 тысяч автотранспортных средств и более 5 тысяч вагонов.

На сегодняшний день синоптики Гидрометцентра Крыма дают похожий прогноз погоды. По данным метеорологов, 15 января на полуострове в конце недели антициклон принесет туманы и легкое похолодание.