На остановке в Севастополе пьяная семейная пара устроила поножовщину

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе прямо на одной из остановок общественного транспорта произошел семейный конфликт. Пара затеяла громкую ссору, которая потом переросла в поножовщину, сообщили в пресс-службе полиции города.

Как оказалось, скандал посреди бела дня на глазах у прохожих произошел после нескольких бутылок крепкого алкоголя. Муж и жена сначала громко спорили на остановке Севастополя. Спустя несколько минут мужчина решил закончить затянувшуюся ссору и вытащил из кармана острый предмет. С размаха он ударил свою сожительницу в плечо и живот, а после спокойно ушел домой.

Раненую спас севастополец, что находился недалеко от остановки. Он быстро вызвал скорую помощь и помог встать женщине. Ее доставили в больницу с колотыми-резаными ранами туловища.

- В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. 48-летний мужчина вел асоциальный образ жизни и неоднократно привлекался к административной ответственности, - отметили в пресс-службе МВД по Севастополю.

Мужчина свою вину решил признать, но из-за сильного опьянения даже не смог вспомнить причину конфликта. В отношении него в полиции возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.