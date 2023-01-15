Крымские преподаватели начали получать надбавки к зарплате

В регионе уже давно действуют меры поддержки для педагогов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По всему Крыму в общеобразовательных организациях работает около 17 тысяч преподавателей. С каждым днем эта цифра продолжает расти. Чтобы уменьшить дефицит кадров, власти республики планируют выделить меры поддержки за счет федеральных и региональных средств.

Как сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, в регионе уже давно действуют меры поддержки для педагогов.

- Для школ реализуется программа «земский учитель». Крым уже третий год участвует в этой программе. За счет программы закрыта 31 вакансии, -сказала «Вести Крым» министр.

Так, молодые специалисты дополнительно к основной ставке получают девять тысяч рублей. Две тысячи получают педагоги-наставники, пять тысяч – учителя за классное руководство, компенсацию расходов на найм жилья, оплату услуг ЖКХ получают учителя в сельское местности