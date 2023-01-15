Синоптики рассказали, какая погода будет в Крыму в январе

В ближайшее время надеяться на снег и морозы в Крыму не стоит. Фото: Иван Макеев

Синоптики центра погоды «ФОБОС» отметили превышение климатической нормы в середине января в Крыму. Так, по данным ведущего специалиста Евгения Тишковца, столбики термометра на полуострове показывают на два-четыре градуса выше, чем обычно.

Из-за потепления и превышения климатической нормы в ближайшее время надеяться на снег и морозы в Крыму не стоит. По словам синоптика, весь январь продержится теплая погода без существенных осадков.

- Сейчас среднемесячная температура на 2,7 градуса выше климатической нормы, по количеству осадков выпало около 10 процентов. В дальнейшем, несмотря на прогнозируемый виток холода, январь будет на 2-4 градуса теплее, чем должно быть, - сказал он.

Напомним, в конце недели многие районы Крыма накроет сильный туман. По словам синоптиков регионального гидрометцентра, непогоду принесла юго-западная периферия антициклона.