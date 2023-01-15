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НовостиОбщество15 января 2023 14:09

В Крыму отметили рост общего размера соцвыплат на 24%

Об этом сообщила министр финансов республики Ирина Кивико
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Все соцвыплаты крымчане получают вовремя, без задержек и сокращений.

Все соцвыплаты крымчане получают вовремя, без задержек и сокращений.

Фото: Архив "КП"

За прошедший год в Крыму на 23,8% вырос общий размер социальных выплат, сообщила заместитель председателя Совета министров РК - министр финансов республики Ирина Кивико.

По ее словам, в 2022 году размер выплат для жителей полуострова, нуждающимся в особой материальной поддержке и социальной защите, составил 24,2 миллиарда рублей.

- Показатель превысил данные за 2021 год на 4,6 млрд рублей, или на 23,8%, - отметила Кивико.

Также министр добавила, что все соцвыплаты крымчане получают вовремя, без задержек и сокращений.