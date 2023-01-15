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НовостиОбщество15 января 2023 15:31

В Евпатории запустили акцию по переработке елей

Мероприятие проводят 170 волонтеров
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
С каждым годом количество участников увеличивается

С каждым годом количество участников увеличивается

Фото: Олег ЗОЛОТО

Волонтеры из Евпатории запустили акцию по переработке новогодних елей, передает «Крым 24».

Чтобы не выкидывать символ Нового года на мусорку и не оставлять без дела, жители курортного города придумали интересную акцию. Проведению экологического мероприятия помогают уже 170 волонтеров. Благодаря спросу и хорошему отношению местных акция успешно проходит в городе уже пятый год подряд.

С каждым годом количество участников увеличивается, а переработанных елок становится больше. В прошлом жители полуострова всего сдали 1600 хвойных.