В Евпатории запустили акцию по переработке елей

С каждым годом количество участников увеличивается Фото: Олег ЗОЛОТО

Волонтеры из Евпатории запустили акцию по переработке новогодних елей, передает «Крым 24».

Чтобы не выкидывать символ Нового года на мусорку и не оставлять без дела, жители курортного города придумали интересную акцию. Проведению экологического мероприятия помогают уже 170 волонтеров. Благодаря спросу и хорошему отношению местных акция успешно проходит в городе уже пятый год подряд.

С каждым годом количество участников увеличивается, а переработанных елок становится больше. В прошлом жители полуострова всего сдали 1600 хвойных.