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НовостиОбщество15 января 2023 22:28

Погода на 16 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 16 января 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Крымском полуострове утром вероятен туман.

На Крымском полуострове утром вероятен туман.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 января на Крымском полуострове станет чуток теплее, опасные метеорологические явления не ожидаются.

- Без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +6…+8°.

В Севастополе переменная облачность. Днем южный ветер 5-10 м/с., тепло +8…+10°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +8…+9°, северо-восточный ветер 7-8 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +5…+8°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +3…+4°, восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +5…+7°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +6…+7°, южный ветер 9-11 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +3…+6°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +2…+5°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +6…+10°.

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