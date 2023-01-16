Погода на 16 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

На Крымском полуострове утром вероятен туман.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
16 января на Крымском полуострове станет чуток теплее, опасные метеорологические явления не ожидаются.
- Без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +6…+8°.
В Севастополе переменная облачность. Днем южный ветер 5-10 м/с., тепло +8…+10°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +8…+9°, северо-восточный ветер 7-8 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +5…+8°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +3…+4°, восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +5…+7°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +6…+7°, южный ветер 9-11 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +3…+6°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +2…+5°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +6…+10°.
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