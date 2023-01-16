НовостиОбщество 15 января 2023 22:28

Погода на 16 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 16 января 2023 года в Крыму и Севастополе