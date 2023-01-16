В Инкермане в 2023 году благоустроят сквер Ветеранов в рамках федерального проекта

В 2022 году в Севастополе обустроили 4 общественные территории благодаря федпроекту «Формирование комфортной городской среды» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Севастополе в 2023 году намерены благоустроить семь общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, речь идет о таких территориях:

- Зеленая зона в районе дома № 7 по улице Степаняна;

- Зеленая зона между домом № 4 по улице Маршала Геловани и домом №87 по проспекту Генерала Острякова; - Сквер у школы № 41 по улице Горпищенко;

- Территория в районе церкви, село Дальнее;

- Сквер Ветеранов в Инкермане;

- Парк 100-летия Качи в поселке Кача;

- Зеленая зона в районе дома № 32 по улице Новикова.

- Благодаря федпроекту «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году мы благоустроили в Севастополе четыре общественные территории, - написал Развожаев в своем Tg-канале.

Среди них:

- Зеленая зона в районе дома № 106 по проспекту Генерала Острякова;

- Зеленая зона между домом 40 и домом 32 по проспекту Октябрьской революции;

- Сквер по улице Новикова, дом 30;

- Зеленая зона в районе домов № 47, 49 по улице Федоровской, поселок Любимовка.

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