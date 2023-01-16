В Республике Крым 16 января выявили 29 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым на утро 16 января выявили 29 новых инфицированных COVID-19, за все время - 211 016. Такие данные приводит региональный Минздрав.

За минувшие сутки с инфекцией были госпитализированы 3 человека, 62 730 - с начала пандемии. Выздоровели от ковида за последние 24 часа 27 человек, 203 734 - за все время.

Кроме того, с начала пандемии в республике от коронавируса скончались 5 415 человек, за последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 7 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 97 522. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары госпитализаций не было. Выписан 1 пациент. На данный момент в больницах находится 49 пациентов, из них 42 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в городе от ковида умерли 2 человека в возрасте 62 и 80 лет.

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