За сообщение о ложном минировании жительница Керчи получила 1,5 года условно

Теперь керчанке грозит наказание в виде лишения свободы на полтора года Фото: Артем КИЛЬКИН

48-летняя жительница Керчи получила приговор к полутора годам лишения свободы от городского суда Крыма. Как сообщили в пресс-службе, женщина распространила ложное сообщение о минировании местного магазина.

В суде установили, что одним летним вечером в августе прошлого года подсудимая целый день находилась в состоянии алкогольного опьянения. Тогда она зашла в магазин недалеко от дома и попросила продавца выдать ей карту клиента. На обратной стороне был указан контактный номер телефона администратора минимаркета. Когда она расплатилась за все свои покупки, вместо «спасибо» она сказала продавцу: «Берегите себя». Через несколько минут после того, как женщина вышла из магазина, она набрала номер с карточки и сообщила о том, что там спрятана бомба.

Старший продавец маркета сообщил об этом в полицию и попросил срочно покинуть помещение всех сотрудников.

- В ходе проведенного сотрудниками полиции осмотра помещения магазина и иных проверочных мероприятий, взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также подозрительных предметов, содержащих в себе взрывчатые вещества, обнаружено не было, - отметили в пресс-службе Керченского горсуда.

Теперь керчанке грозит наказание в виде лишения свободы на полтора года с испытательным сроком один год.