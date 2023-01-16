В школах Керчи эвакуация из-за сообщений с угрозами

На месте работают правоохранители. Архивное фото

Школы Керчи эвакуируют 16 января из-за сообщений с угрозами. Информацию об этом КП-Крым подтвердили в пресс-службе городского совета.

- Да, в школах эакуация, - отметили в ведомстве.

В родительских чатах учителя сообщают, что отпустили детей домой. Сейчас учебные заведения проверяют правоохранители.

Напомним, утром в понедельник стало известно об эвакуации в школах Бахчисарая. Об этом сообщил глава местной администрации.

Прошлая неделя в Керчи также началась с эвакуации в школах. Из-за анонимных угроз о минировании, учащиеся были эвакуированы 9 января. Кроме того, аналогичные угрозы поступили и в пятницу, 13 января. Силовики провели проверку, информация не подтвердилась.

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