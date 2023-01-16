Сухопутным маршрутом в Крым и обратно через новые российские регионы ежедневно проезжает до 700 машин

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Сухопутный маршрут из Крыма в Ростовскую область и обратно, проходящий по территории новых российских регионов, ежедневно используют до 700 автомобилей. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире телеканала «Россия-24».

– От 300 до 700 единиц автомобильного транспорта осуществляют движение по сухопутному пути транзитом через новые субъекты РФ, – сказал Лукашенко,

Он отметил, что автомобили движутся как в организованных колоннах, так и самостоятельно.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт – был подорван грузовик, а после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Сейчас по мосту могут проезжать лишь легковые автомобили и автобусы. Грузовики, в том числе малотоннажные, идут через Керченскую паромную переправу или сухопутным маршрутом через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области.

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