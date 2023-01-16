Второй этап акции «Елковорот» в Симферополе пройдет 22 января

Симферополь присоединился к экологической акции «Елковорот»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За первый этап акции «Елковорот» жители Симферополя сдали в переработку 338 елок и сосен. Второй этап акции пройдет 22 января, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Хвойные деревья, которые предварительно должны быть очищены от украшений, гирлянд, полиэтилена и гвоздей, можно будет сдать с 11.00 до 15.00 по 21 адресу:
- Евпаторийское шоссе, 8 (торговый центр);
- Бульвар Франко, 6В;
- улица Маршала Жукова, 15;
- улица Павленко (остановка Павленко на углу);
- улица Героев Сталинграда, 33;
- улица Киевская, 137;
- улица Киевская 123;
- улица Лермонтова, 16;
- Проспект Победы, 95;
- улица Кечкеметская, 198;
- улица Тренева, 2;
- парк Тренева;
- Сквер Мира;
- улица Беспалова, 79;
- улица Киевская, 7В;
- улица 60 лет Октября, 18;
- парк Шевченко;
- улица Дмитрия Ульянова, 1А;
- улица Балаклавская, 67А;
- район Заводское, конечная 10 троллейбуса;
- ГРЭС, Кржижановского, 24.
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