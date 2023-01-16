Второй этап акции «Елковорот» в Симферополе пройдет 22 января

Симферополь присоединился к экологической акции «Елковорот» Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первый этап акции «Елковорот» жители Симферополя сдали в переработку 338 елок и сосен. Второй этап акции пройдет 22 января, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Хвойные деревья, которые предварительно должны быть очищены от украшений, гирлянд, полиэтилена и гвоздей, можно будет сдать с 11.00 до 15.00 по 21 адресу:

- Евпаторийское шоссе, 8 (торговый центр);

- Бульвар Франко, 6В;

- улица Маршала Жукова, 15;

- улица Павленко (остановка Павленко на углу);

- улица Героев Сталинграда, 33;

- улица Киевская, 137;

- улица Киевская 123;

- улица Лермонтова, 16;

- Проспект Победы, 95;

- улица Кечкеметская, 198;

- улица Тренева, 2;

- парк Тренева;

- Сквер Мира;

- улица Беспалова, 79;

- улица Киевская, 7В;

- улица 60 лет Октября, 18;

- парк Шевченко;

- улица Дмитрия Ульянова, 1А;

- улица Балаклавская, 67А;

- район Заводское, конечная 10 троллейбуса;

- ГРЭС, Кржижановского, 24.

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