НовостиОбщество 16 января 2023 22:28

Погода на 17 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 17 января 2023 года в Крыму и Севастополе