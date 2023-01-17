Погода на 17 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

Температура воды в Черном море +6…+10°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
17 января на Крымском полуострове станет еще теплее.
- День пройдет без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +6…+8°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 5-10 м/с. , тепло +8…+10°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+11°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +10…+12°, южный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +8…+10°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +9…+10°, южный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +8…+11°, южный ветер 9-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Джанкое +7…+11°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +7…+11°, юго-восточный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +6…+10°.
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