Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 22:28

Погода на 17 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 17 января 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температура воды в Черном море +6…+10°.

Температура воды в Черном море +6…+10°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 января на Крымском полуострове станет еще теплее.

- День пройдет без существенных осадков. Ночью и утром местами вероятны туманы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +6…+8°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 5-10 м/с. , тепло +8…+10°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +7…+11°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +10…+12°, южный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +8…+10°, юго-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +9…+10°, южный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +8…+11°, южный ветер 9-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +7…+11°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +7…+11°, юго-восточный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +6…+10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50