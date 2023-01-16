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НовостиПроисшествия16 января 2023 12:38

СК начал проверку в Джанкое из-за отсутствия автобусного сообщения между селами и детсадом

Более 70 ребят, возможно, не получают должные образовательные услуги
Екатерина НАЗАРОВА
Проверка проводится на предмет наличия в действия должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»)

Проверка проводится на предмет наличия в действия должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»)

Фото: "КП" Архив

Силовики начали проверку после публикации в одном из Tg-каналов жалобы родителей на отсутствие автобусного сообщения между селами Джанкойского района и дошкольным учреждением.

- В ходе мониторинга <...> в одном из телеграмм-каналов полуострова выявлено видео, в котором жительницы Стальненского сельского поселения сообщают об отсутствии автобусного сообщения между селами и единственным в округе детским садиком, - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, более 70 детей лишены возможности получать необходимые образовательные услуги.

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