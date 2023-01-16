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НовостиОбщество16 января 2023 12:49

Детсад «Росинка» в Ялте полностью реконструируют до 2025 года

По планам, заведение будет рассчитано на 100 мест
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Янина Павленко/Tg

Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялте приступили к реконструкции детского сада «Росинка» на Красноармейской, 39. Об этом сообщила глава местной горадминистрации Янина Павленко. По ее словам, детсад будет рассчитан на 100 мест.

- Но сад здесь очень нужен - в состоянии непригодном для приема детей он находился более 10 лет. При этом район густонаселенный, а соответствующих площадок для нового строительства (даже для модуля) нет, - написала она в своем Tg-канале.

В настоящее время производится демонтаж основного здания, после чего рабочие приступят к устройству площадки и инженерной защите участка. Подпорные стены за зданием тоже намерены снести - сделают новые. Само здание будет построено на старом, но уже укрепленном фундаменте. Все работы намерены завершить до 2025 года.

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