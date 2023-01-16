В первый день акции «Елковорот» в Керчи на переработку сдали 25 елок и сосен

Второй этап акции "Елковорот" сотоится 22 января. Фото: "Добро мира. Керч.Эко движ."/Вконтакте

В первый день акции «Елковорот» в Керчи на переработку сдали больше 25 елок и сосен. Такими итогами поделились организаторы из волонтерского движения «Добро Крыма».

- Итоги сбора с семи точек: 25 деревьев, не считая тех, которые приносили после окончания работы пунктов приема,- написали организаторы у себя на странице в социальной сети.

В тот же день все деревья передали на переработку. Следующая акция состоится в воскресенье 22 января. Пункты приема новогодних деревьев будут работать с 12 до 14 часов.

Напомним, в Симферополе за первый этап «Елковорота» горожане сдали в переработку 338 елок и сосен.

Акция, как сообщалось ранее, согласована с Министерством природы Крыма. Ее цель - избавить елки и сосны от попадания на свалку после праздников и привлечь внимание к переработке отходов.

Всего по Крыму и Севастополю организована работа более 60 точек по сбору елок, в том числе в Симферополе, Евпатории, Армянске, Керчи, Феодосии, Ленино, Щелкино.

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