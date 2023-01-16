Суд по делу о спорной опеке над годовалой малышкой в Симферополе взял перерыв до 18 января

Малышка живет с Никулиными уже почти год. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

Киевский районный суд Симферополя объявил перерыв в деле о спорной опеке над годовалой малышкой, которую хотят передать из приемной семьи биологическому отцу. Об этом КП-Крым сообщила опекун девочки Юлия Никулина.

- На заседании судья еще раз пересмотрела документы, задала утоняющие вопросы, и удалилась, чтобы ознакомиться с делом в полную меру и принять решение, - рассказала Юлия Никулина.

Напомним, семья Никулиных опротестовывает постановление отдела опеки и попечительства Департамента по делам детей симферопольской администрации. Чиновники признали отцом удочеренной ими девочки мужчину, который неожиданно заявил о правах на нее.

Он сумел доказать, что проживал с матерью ребенка, при этом не был указан в свидетельстве о рождении и долго не объявлялся после смерти женщины, в результате чего малышку отправили в детдом. Опека потребовала изъять ребенка из семьи и передать отцу. Опекуны с этим решением не согласились и подали судебный иск.

Следующее заседание суда назначено на 18 января.

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