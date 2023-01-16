В Керчи в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей

Фото: МВД России по Республике Крым

Вечером 16 января в Керчи произошла дорожная авария с четырьмя пострадавшими. Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым, в 17:55 45-летний водитель автомобиля Chery Tiggo на регулируемом перекрестке улиц Шевякова и Горького при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21102» под управлением 18-летнего водителя. В результате столкновения «ВАЗ» вылетел на полосу встречного движения и протаранил стоящий Nissan Qashqai.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

– В результате ДТП водитель и пассажир (2006 г.р.) «ВАЗ-21102», а также двое пассажиров Nissan Qashqai (2010 г.р. и 2015 г.р.) получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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