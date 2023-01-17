Крымчанина осудили на 1,5 года условно за кражу замороженной курицы

Покушение на кражу курицы из холодильника приятеля обернулось приговором суда Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее судимый 35-летний уроженец Ленинского района Крыма оказался на скамье подсудимых за кражу замороженной курицы, сообщили в пресс-службе регионального суда.

Июльским днем 2022 года мужчина наведался в гости к приятелю, который проживал в селе Ильичево. Тот уже распивал спиртное с другом, и гость присоединился к компании. Когда хозяина начало клонить в сон, он выдворил собутыльников, а сам закрылся в доме на ключ и пошел спать.

Пока второй персонаж мирно спал на качели, герой истории проголодался и решил поискать что-нибудь съедобное на кухне запертого дома, куда залез через окно. Недолго думая, мужчина взял из морозильной камеры пять куриных тушек, намереваясь сделать шашлык. Досада настигла его, когда на обратном пути он наткнулся на мать потерпевшего. Делать нечего - украденное пришлось вернуть. Поступок голодного мужчины как мелкую шалость никто не расценил, а потому отвечать за него пришлось уже перед судом.

- Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности гражданина, назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, условно осужденный в течение 1 года 6 месяцев испытательного срока должен своим поведением доказать свое исправление, - говорится в сообщении.

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