Через Керченский пролив с 9 октября паромами перевезено более 65 тысяч пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет Фото: Евгения ГУСЕВА

Через Керченский пролив с 9 октября паромами в обе стороны перевезено более 65 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С ночи на 9 октября по 17 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 65 455 пассажиров, 48 518 единиц автотранспорта и 5 505 ж/д вагонов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующих штормовых предупреждений 17 января по проливу нет.

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту во вторник с 13.00 будет ограничено на несколько часов ввиду ремонтно-восстановительных работ.

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