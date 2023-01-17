В Республике Крым 17 января выявлено 34 новых заболевших COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым на утро 17 января выявили 34 новых заболевших COVID-19, за все время - 211 050. Такие данные приведены на официальном сайте регионального Минздрава.

Также за минувшие сутки с инфекцией были госпитализированы три человека, 62 733 - за все время. Выздоровели за минувшие сутки от ковида 28 человек, 203 762 - с начала пандемии.

Летальных исходов от коронавируса в республике за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в городе-герое выявили 18 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 97 540. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- На данный момент в больницах находится 47 пациентов, из них 36 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие 24 часа в городе от ковида умер один человек в возрасте 81 года.

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