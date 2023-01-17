Tg-канал главы Крыма вошел в десятку самых цитируемых в российских СМИ в 2022 году

Сергей Аксенов стал самым цитируемым крымским политиком в Telegram. Фото: страница Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Глава Крыма Сергей Аксенов занял десятое место в рейтинге «ТОП-30 Telegram-каналов по цитируемости в российских СМИ в 2022 году». Данные предоставила информационно-аналитическая система «Медиалогия».

Telegram-канал Сергея Аксенова вошел в десятку самых цитируемых в СМИ, уступив место среди политиков спикеру Госдумы Вячеславу Володину, зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, а также главе Чечни Рамзану Кадырову.

Рейтинг был построен по цитируемости Tg-каналов в российских СМИ с 1 января по 31 декабря 2022 года. Посты Сергея Аксенова упоминались за прошедший год 20 тыс. 557 раз.