В Симферополе 18 января перекроют движение у памятника гетману Хмельницкому

Указанный участок перекроют на несколько часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В крымской столице 18 января перекроют движение у памятника гетману Б.М. Хмельницкому, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- 18 января с 09.30 до 12.30 будет ограничено движение у памятника гетману Б.М. Хмельницкому, на участках въездных групп со стороны улицы Декабристов, в районе строений №№ 8 и 4, со стороны улицы Богдана Хмельницкого, в районе строений №№ 19 и 26, - говорится в сообщении.

На данных участках будет запрещена парковка. Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту 17 января будет ограничено на несколько часов. Запланирован очередной этап ремонтно-восстановительных работ.

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