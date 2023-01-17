За неделю крымчане перевели мошенникам более 10 млн рублей

За неделю с 9 по 15 января телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 10 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 9 по 15 января телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– В полиции Республики Крым с 9 по 15 января приняли 45 заявлений от граждан, попавших на уловки дистанционных мошенников, общая сумма ущерба составила 10 758 688 рублей. 21 факт связан с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились более 5,5 миллионов рублей, – говорится в сообщении.

Так, в полицию обратилась жительница Раздольненского района, отдавшая мошенникам около 2 млн рублей. Женщина «клюнула» на интернет-объявление о легком заработке на инвестициях и без задней мысли зарегистрировалась на сайте, поделившись своими контактными данными и данными банковских карт. В скором времени с ней связался «специалист».

– Следуя его наставлениям, потерпевшая переводила в течение месяца 25 платежами на якобы свой депозитный счет денежные средства разными суммами. Таким образом женщина потеряла около 2 миллионов рублей. Осознав, что не только не заработает, но и своих денег не вернет, она поспешила за помощью полицейских, – рассказали в МВД.

Не дремали и телефонные мошенники. Так, жительница Симферополя отдала крупную сумму денег лжесотрудникам госучреждений.

– Мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и работниками банка, предупредили женщину об угрозе взлома ее банковского счета. Чтобы усыпить бдительность гражданки, ее начали направлять от одного «специалиста» к другому, а затем оповестили, что для нее подготовлен «безопасный» счет, – сообщили в пресс-службе крымской полиции.

В итоге женщина направилась к банкомату и сделала мошенников богаче на 1 128 736 рублей.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, критически относиться к объявлениям в интернете, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам. Следует помнить, что сотрудники банков никогда не просят совершать какие-либо операции с картой или счетом и не требуют от держателя карты сообщить им коды из смс-сообщений.

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