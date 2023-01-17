Глава СВР Нарышкин назвал невозможным «возвращение» Украиной Крыма

Москва не раз подчеркивала – жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал невозможным «возвращение» Крыма в состав Украины, передает ТАСС.

Таким образом глава СВР прокомментировал заявления властей Украины о желании работать над «возвращением» полуострова.

– Это невозможно, – заявил Нарышкин.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За вхождение в состав РФ тогда отдали свои голоса 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Киев не признал итоги голосования и продолжает считать Крым своей территорией, в этом его поддерживают многие страны Запада.

Москва не раз подчеркивала – жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

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