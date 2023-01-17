Симферополец обчистил пункт выдачи заказов одного из интернет-магазинов на 12 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

43-летнему симферопольцу грозит до пяти лет лишения свободы за кражу товаров из пункта выдачи заказов почти на 12 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Крымчанин остался недоволен качеством доставленных ему товаров, поэтому решил возместить моральный ущерб, пробравшись ночью в ПВЗ одного из интернет-магазинов и обчистив его. Он вскрыл несколько посылок, присвоив понравившиеся вещи себе, и, уходя, решил прихватить еще пару нераспечатанных коробок, намереваясь в дальнейшем все это продать. Но не успел - был задержан полицейскими. Все похищенное у него изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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