НовостиОбщество 17 января 2023 22:11

Погода на 18 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 18 января 2023 года в Крыму и Севастополе