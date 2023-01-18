Погода на 18 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

В Симферополе облачно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
18 января на Крымском полуострове вполне уютная среда.
- Ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с,местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +14…+16°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер южный 13-18 м/с. Днем тепло +14…+16°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +11…+13°, северо-восточный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +12…+13°, южный ветер 8-11 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +8…+11°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +9…+11°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +11…+13°, юго-восточный ветер 9-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Джанкое +10…+16°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Армянске +9…+13°, юго-восточный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
Вода в Черном море +7…+10°.
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