Баскетболист из Крыма Роберт Батков представит полуостров на матче звезд

Крымский баскетболист представит полуостров на матче звезд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Баскетболист из Крыма представит полуостров на матче звезд - одном из главных событий Ассоциации студенческого баскетбола. Как пишет «Крымская газета», матч пройдет в начале февраля в Красноярске.

Сборная Крымского федерального университета «КФУ-Грифоны» в этом сезоне не так удачно выступает в элите студенческого баскетбола.

Тем не менее, как и все последние годы, матч звезд АСБ не пройдет без участия спортсмена из Республики Крым. Регион на этом масштабном событии представит форвард команды «КФУ-Грифоны» Роберт Батков.

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