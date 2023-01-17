Фото: Сергей Аксенов/Tg

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонтных работ к вечеру 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- Сегодня в 16.50 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - говорится в сообщении.

Работы по восстановлению переправы, на которой был совершен теракт 8 октября, находятся в процессе. Так, 10 января строители завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части моста. Как сообщал ранее зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, основные работы, которые позволят открыть движение, намерены завершить в марте 2023 года.

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