Жителя Ялты приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

35-летнего ялтинца приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов на двоих детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ялте 35-летнего местного жителя приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов на двоих детей (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Установлено, что подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за неуплату родителем без уважительных причин алиментов, не встал на путь исправления и не исполнил обязанность по содержанию двоих своих детей. Мужчина какой-либо материальной помощи детям, в том числе денежными средствами, продуктами питания, вещами не оказывал, – говорится в сообщении.

Общая сумма задолженности превысила 125 тысяч рублей.

Ялтинский городской суд приговорил мужчину к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

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