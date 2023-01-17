В 2022 году музеи Крыма посетили 2,2 млн человек

Фото: пресс-служба Минкульта РК

В 2022 году крымские музеи посетили 2,2 млн человек. Об этом сообщила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина в своем телеграм-канале.

– В 2022 году музейные учреждения Крыма посетили 2 млн 214 тыс. человек, из них республиканские музеи – 1,9 млн человек. В течение года представлены 923 новые выставки, реализовано 50 межмузейных проектов, проведено 63 тыс. экскурсий, 4485 культурно-массовых и культурно-образовательных мероприятий, в которых приняли участие более 247 тыс. человек, – написала она.

В настоящее время музейная сеть Республики Крым насчитывает 39 музеев, 15 из которых относятся к ведению регионального министерства культуры.

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