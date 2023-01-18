Продажа билетов на поезд Омск – Симферополь приостановлена на ряд дат весной

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

На ряд дат в марте, апреле и мае временно закрыты продажи билетов на некоторые поезда, курсирующие между Симферополем и рядом российских регионов. Об этом сообщили в компании перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Под ограничения, в частности, попали поезда Симферополь - Омск и Омск - Симферополь.

- Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры, - кратко поясняют в компании.

Так, приостановлены продажи билетов на поезд №75/76 Омск - Симферополь отправлением из Омска с 12 марта по 21 мая, а также на поезд №75/76 Симферополь - Омск отправлением из Симферополя с 9 марта по 18 мая.

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