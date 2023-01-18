На ряд дат весной приостановлены продажи билетов на поезда из Крыма на материк

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

На ряд дат весной временно приостановлены продажи билетов на поезда, которые курсируют между Симферополем, Севастополем и рядом российских регионов. Об этом сообщили представители компании перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

- На ряд дат в марте, апреле и мае временно закрыты продажи билетов на некоторые поезда «Таврия». Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры, - говорится в сообщении.

Подробно ознакомиться со списком ж/д маршрутов, на которые закрыта продажа билетов, можно в официальном Tg-канале компании.

Напомним, в настоящее время также действует запрет на полеты в аэропорт «Симферополь».

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