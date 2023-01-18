В Керчи и Ленинском районе эвакуируют все школы 18 января

Во всех образовательных учреждениях двух муниципалитетов проводится эвакуация учащихся и персонала Фото: Елена ЛЕЛЮК

Все школы Керченского и Ленинского муниципалитетов 18 января эвакуированы из-за очередного анонимного письма с угрозой минирования. На местах работают силовики.

- В 08.00 часов утра получено сообщение о том, что все школы якобы заминированы. Это касается не только Керчи, но и Ленинского района, - сообщили РИА Новости Крым в городском совете Керчи.

Напомним, на территории Республики Крым и города Севастополя в настоящее время продолжает действовать высокий «желтый» уровень террористической опасности.

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