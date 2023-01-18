В Симферополе легковушка столкнулась с мотоциклом: пострадали два человека

А аварии пострадала водитель мотоцикла и ее пассажир. Фото: пресс-служба МВД Крыма

В Симферополе вечером 17 января произошла серьезная авария. На перекрестке улиц Киевская и Коцюбинского легковушка Chevrolet врезалась в мотоцикл Kawasaki. Как рассказали в пресс-службе крымской полиции, в этом ДТП есть пострадавшие.

- 41-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля, двигаясь со стороны Куйбышева в направлении автовокзала, при повороте налево на Коцюбинского не уступила дорогу мотоциклу, под управлением женщины-водителя, который двигался во встречном направлении., - отметили в пресс-службе МВД Крыма.

На мотоцикле передвигались два человека - 35-летняя женщина-водитель и ее 30-летний пассажир. Оба пострадали и были доставлены в медучреждение.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.