Крымские спелеологи открыли девять новых пещер в Абхазии

Крымские спелеологи исследовали горный масив Арабика Западного Кавказа. Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского

Девять новых пещер открыли спелеологи Крымского федерального университета во время экспедиции в Абхазию. Об этом сообщил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин. По его словам, спелеологи исследовали один из крупнейших карстовых источников региона, где находится самая маленькая река в мире – Репруа, длина которой всего 18 метров.

- Река начинается под землёй, и мы изучили эти участки. Нашли девять новых пещер с сильной тягой тёплого воздуха. Это означает, что мы, вероятно, вышли в большую подземную гидросистему. Исследования только начались, мы ими очень загорелись и планируем продолжить ближе к лету, – рассказал Геннадий Самохин.

Найденные пещеры, по словам ученого, представляют собой вертикальные колодцы глубиной около 50 метров. Тёплый климат обеспечивает в них температуру воздуха +13°C, поэтому там водятся паукообразные, скорпионы и другие.

Пещеры назвали в честь первооткрывателя близлежащего села– Джерназ. По мнению ученых, в них есть большие залы, их планируют открыть и изучить.

Экспедиция проходила в горном массиве Арабика Западного Кавказа. Участие в ней приняли 20 специалистов из Крыма, Краснодарского края, Ставрополя, Москвы и Ульяновска.

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