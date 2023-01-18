Мошенник из Коми получил четыре месяца колонии за «трудоустройство» на судно сына крымчанки

Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенник из Республики Коми получил четыре месяца колонии за «помощь» в трудоустройстве на судно сына крымчанки.

Дело было в феврале минувшего 2022 года. Как сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, 28-летний злоумышленник, находясь Южно-Сахалинске, наткнулся в соцсети на объявление одного молодого человека - он искал работу моряком. Связавшись с ним, мужчина заявил, что якобы способен помочь, однако парня предложение не заинтересовало и он дал контакты своего знакомого, нуждающегося в производственной практике на судне.

Мошенник написал второму парню в соцсети «Вконтакте», предложив свои услуги. В течение последующего месяца, регулярно «обрабатывая» самого парня и его маму, он убедил их перевести ему за «помощь» в трудоустройстве 43 500 рублей.

- Завладев, таким образом, указанными выше денежными средствами, в дальнейшем подсудимый распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив обещанное указанным выше лицам, чем причинил своими действиями матери значительный ущерб - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении, куда он будет направлен под конвоем.

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