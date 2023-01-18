В Крыму за сутки выявили 28 новых случаев COVID-19

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 211 078 жителей Республики Крым и у 97 548 жителей Севастополя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым за минувшие сутки выявлено 28 новых случаев ковида, госпитализированы 6 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК утром 18 января.

Летальных случаев нет. Выздоровели 30 человек.

Всего с начала пандемии в РК зарегистрировали 211 078 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. 203 792 человека выздоровели, 5 415 скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе выявили 8 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы пятеро.

– Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сообщении на официальном сайте правительства города.

За сутки из больниц выписали пятерых пациентов. Сейчас в ковид-стационарах Севастополя лечатся 46 человек, из которых 37– с подтвержденным коронавирусом.

С начала пандемии в городе зарегистрировали 97 548 случаев ковида, выздоровели 94 907 пациентов.

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