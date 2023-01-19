Погода на 19 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

В Симферополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
19 января на Крымском полуострове очень тепло.
- Воздушные массы с северных районов Африки, создадут условия для не по-зимнему теплой погоды. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°, днем +17...+19°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Днем тепло +15…+17°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +11…+14°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Ясно.
В Евпатории +11…+14°, юго-восточный ветер 4-9 м/с. Ясно.
В Керчи +10…+12°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +10…+13°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +11…+14°, южный ветер 5-9 м/с. Ясно.
В Джанкое +15…+19°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Армянске +13…+15°, юго-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.
Вода в Черном море +7…+11°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50