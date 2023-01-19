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НовостиОбщество18 января 2023 22:09

Погода на 19 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 19 января 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе переменная облачность.

В Симферополе переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 января на Крымском полуострове очень тепло.

- Воздушные массы с северных районов Африки, создадут условия для не по-зимнему теплой погоды. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°, днем +17...+19°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Днем тепло +15…+17°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +11…+14°, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Ясно.

В Евпатории +11…+14°, юго-восточный ветер 4-9 м/с. Ясно.

В Керчи +10…+12°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +10…+13°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +11…+14°, южный ветер 5-9 м/с. Ясно.

В Джанкое +15…+19°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Армянске +13…+15°, юго-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +7…+11°.

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