В Симферополе 19 января отключат свет на 15 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

19 января в Симферополя отключат электричество на 15 улицах и 4 переулках. Свет в столице Крыма исчезнет на несколько часов.

- Перебои в электроснабжении произойдут из-за плановых ремонтных работ, - сообщили в ресурсоснабжающей компании «Крымэнерго».

Где в Симферополе не будет электричества 19 января с 8.00 до 17.00:

- улицы Киевская, 167, 169, 171/1; Никанорова, 2, 3; 8 Марта, 22-134А , 37-169/45 ; Красноармейская, 14, 36; Инге, 7-11 ; Лесная, 26-64 , 25-59 ; Родниковая, 44-56 , 41-53 ; Герцена, 2/13; Спера, 17-33/35 ; Гоголя, 72-88 , 73-83 ; Дзюбанова, 12-36 , 15-39 ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108;

- переулки Артиллерийский, 2-16 , 1-9 ; Петровский, 1-7 ; Скифский, 2-16 , 1-11 ; Морской, 12, 14, 13-23.

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