В Крыму ищут 54-летнего мужчину в камуфляжных штанах

Михаил Романов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят оказать помощь в поисках жителя Южного берега Крыма.

- Пропал Романов Михаил Михайлович, 54 года (1968 года рождения), поселок городского типа Гурзуф, - такое сообщение в соцсети разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Ориентировка на пропавшего появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Мужчина исчез две недели тому назад - с 5 января 2023 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы крымчанина: 190 сантиметров рост, xудощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Михаил Романов был одет в коричневое пальто, серый свитер и камуфляжного цвета штаны.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 70 05 452 или 112. Все звонки бесплатные.

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