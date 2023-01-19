В Крыму 19 января выявили 27 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 19 января выявили 27 новых случаев инфицирования COVID-19, за все время - 211 105. Такие данные приводит региональный Минздрав.

Также за минувшие сутки с коронавирусной инфекцией были госпитализированы 10 человек, с начала пандемии - 62 749. Выздоровели за последние 24 часа от ковида 19 человек, за все время - 203 811.

Кроме того, за минувшие сутки в республике от COVID-19 умер один человек, с начала пандемии - 5 416.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 19 января выявили 24 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 97 572 человека. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 12 человек. Выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находится 52 пациента, из них 40 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в городе от COVID-19 умер 1 человек в возрасте 86 лет.

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