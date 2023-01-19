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НовостиОбщество19 января 2023 10:02

В крещенскую купель на набережной Керчи окунались по 50 человек в час

Температура воды в Керченском проливе всего +2 градуса
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Температура воды в проливе +2 градуса.

Температура воды в проливе +2 градуса.

Фото: Юлия МАРКИНА

Более сотни человек окунулись в крещенскую купель на набережной Керчи в течение двух часов 19 января. Об этом КП-Крым сообщил один из дежуривших на месте представителей студенческого корпуса спасателей.

- Уже окунулись больше ста человек за два часа, активно сегодня,- отметил молодой человек.

Крещенскую купель в Керчи традицинно устанавливают на набережной

Крещенскую купель в Керчи традицинно устанавливают на набережной

Фото: Юлия МАРКИНА

Крещенскому купанию благоволит погода: столбики термометров показывают почти 15 градусов выше нуля. Правда, вода в Керченском проливе, согласно утреннему замеру МЧС, всего +2 градуса. Но горожан это не останавливает. В палатке для переодевания временами становится тесно.

По информации спасателей, только за два часа в море окунулись более сотни человек

По информации спасателей, только за два часа в море окунулись более сотни человек

Фото: Юлия МАРКИНА

Крещенскую купель на Генмоле в Керчи установили накануне. Это деревянные ступени с антискользящим покрытием и крест. Такие сходни здесь размещают ежегодно.

Считается, что вода на Крещение обретает целебную силу

Считается, что вода на Крещение обретает целебную силу

Фото: Юлия МАРКИНА

Это единственное официально разрешенное и специально оборудованное место для крещенских купаний в городе. Здесь же традиционно дежурят сотрудники МЧС – водолазы страхуют купальщиков, другие разливают горячий чай.

Некоторые сегодня окунались в крещенскую купель впервые

Некоторые сегодня окунались в крещенскую купель впервые

Фото: Юлия МАРКИНА

С утра воду в Керченском проливе освятили представители духовенства из центрального храма Иоанна Предтечи, расположенного возле набережной.

После омовения купальщикам раздают горячий чай.

После омовения купальщикам раздают горячий чай.

Фото: Юлия МАРКИНА

Всего на Керченском полуострове в этом году установили три купели. Кроме Керчи, места для омовений обустроили в Щелкино и поселке Челядиново.

Горячий чай для тех, кто уже прошел обряд омовения

Горячий чай для тех, кто уже прошел обряд омовения

Фото: Юлия МАРКИНА

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