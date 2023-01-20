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НовостиОбщество19 января 2023 22:14

Погода на 20 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 20 января 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Температура воды в Черном море +8…+11°.

Температура воды в Черном море +8…+11°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 января на Крымском полуострове пройдет спокойно.

- Благодаря воздушным массам южных широт сохранится теплая и сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°, днем +15...+17°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер до 10-15 м/с., тепло +16…+18°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +11…+14°, юго-восточный ветер 7-8 м/с. Ясно.

В Евпатории +14…+16°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +7…+11°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +11…+13°, восточный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +10…+13°, восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +11…+15°, восточный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +7…+10°, восточный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +8…+11°.

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