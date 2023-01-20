Погода на 20 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

Температура воды в Черном море +8…+11°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 января на Крымском полуострове пройдет спокойно.
- Благодаря воздушным массам южных широт сохранится теплая и сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°, днем +15...+17°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер до 10-15 м/с., тепло +16…+18°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +11…+14°, юго-восточный ветер 7-8 м/с. Ясно.
В Евпатории +14…+16°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Керчи +7…+11°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +11…+13°, восточный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +10…+13°, восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +11…+15°, восточный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +7…+10°, восточный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +8…+11°.
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