НовостиОбщество 19 января 2023 22:14

Погода на 20 января 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 20 января 2023 года в Крыму и Севастополе