Суд вынес приговор керчанину, обворовавшему дачные домики на 400 тысяч рублей

В Керчи местный житель осужден за серию краж и сбыт наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН

В Керчи 37-летнего местного жителя осудили на 6 лет 10 месяцев лишения свободы за кражи и покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

«Запрещенку» крымчанин распространял через «закладки», которые в ходе обысков были изъяты сотрудниками полиции.

Кроме того, с февраля по июль 2022 года мужчина совершил 14 краж различного имущества на 400 тысяч рублей, проникая в дачные домики и нежилые помещения.

- С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 10 месяцев. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении.

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