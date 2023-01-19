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НовостиОбщество19 января 2023 13:55

Заместителем председателя Комитета по противодействию коррупции Крыма назначен Максим Тарасов

Глава Крыма подписал соответствующий указ
Дмитрий Коренев
Заместителем председателя Комитета по противодействию коррупции РК стал Максим Тарасов

Заместителем председателя Комитета по противодействию коррупции РК стал Максим Тарасов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Максима Тарасова заместителем председателя Комитета по противодействию коррупции РК. Документ опубликован на официальном сайте правительства республики.

– Назначить Тарасова Максима Борисовича на должность заместителя председателя Комитета по противодействию коррупции республики Крым, – говорится в документе.

Ранее Максим Тарасов занимал пост начальника Управления антикоррупционных проверок.

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