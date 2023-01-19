Заместителем председателя Комитета по противодействию коррупции Крыма назначен Максим Тарасов

Заместителем председателя Комитета по противодействию коррупции РК стал Максим Тарасов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении Максима Тарасова заместителем председателя Комитета по противодействию коррупции РК. Документ опубликован на официальном сайте правительства республики.

– Назначить Тарасова Максима Борисовича на должность заместителя председателя Комитета по противодействию коррупции республики Крым, – говорится в документе.

Ранее Максим Тарасов занимал пост начальника Управления антикоррупционных проверок.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50